Tefé: profissionais de educação da Creche Municipal recebem Ação de Educação em Saúde

Na terça-feira, 24, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Enf. Francisca das Chagas, realizou uma ação conjunta de Educação em Saúde, direcionada aos profissionais de educação da Creche Municipal Edézio Oliveira de Pinho, localizada no bairro de São João.

Durante a programação, as equipes multiprofissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), realizaram palestras, orientações e atividades laborais com a participação de Psicólogo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Serviço Social, enfermeira, técnicos de enfermagem e técnico em segurança do trabalho.

“Hoje, nós realizamos testes rápidos de HIV, sífilis e Hepatite C, Auriculoterapia, atividades laborais e alongamento muscular, atendimento individual com fisioterapeuta e outras atividades que fazem parte de nosso cronograma de ações voltadas para a educação em saúde”, disse Wanddrya Raelly, gerente da UBS Enf. Francisca das Chagas.

De acordo com a secretária de saúde, Lecita Marreira, tais atividades são importantes, pois capacitam os profissionais que fazem parte do quadro educacional do ambiente escolar. “Nós agradecemos ao prefeito Nicson Marreira a chance de poder oportunizar esses profissionais de educação por meio desses serviços tão relevantes à população tefeense”, pontuou a secretária.

*Com informações da assessoria/Fotos: Afonso dos Prazeres | SEMCOM