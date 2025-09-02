Tefé sediará o 2º Simpósio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários; saiba como participar

Nos dias 2, 3 e 4 de setembro de 2025, Tefé (distante 523 km da capital) receberá a 2ª edição do Simpósio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários (Sinell), promovido e organizado pelo Colegiado de Letras do Centro de Estudos Superiores de Tefé, da Universidade do Estado do Amazonas (Cest/UEA).

O evento, que conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), abordará o tema “Estudos Interdisciplinares em torno das Culturas Africanas, Afro-Brasileiras e Indígenas”.

Amparado pelo Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev), o simpósio tem como base as Leis nº 10.639/2003 e n° 11.645/2008, que tornam obrigatória a abordagem das histórias e culturas africana, afro-brasileira e indígena nos currículos escolares de todo o país, e busca aproximar teoria e prática pedagógica em diferentes contextos educacionais.

De acordo com Maria Ozana Lima de Arruda, coordenadora do evento, doutora em Letras Clássica e docente do curso de Letras do Centro de Estudos Superiores de Tefé-UEA, o Sinell propicia um diálogo entre os estudos das culturas que formaram o Brasil.

Foto: Divulgação/Fapeam

“Contribui não apenas com o conhecimento teórico, mas também com a compreensão da integração entre linguística, literatura e as demais áreas das humanidades”, afirma.

Programação

Durante três dias, o 2º Sinell oferecerá conferências, palestras, mesas-redondas, minicursos, sessões de comunicação, exposições de painéis e atividades de extensão.

O evento contará ainda com a participação de professores da rede pública de ensino básico, tanto como ouvintes, quanto como apresentadores de trabalhos, promovendo a troca de saberes entre diferentes níveis de formação e reforçando o papel da universidade como espaço de troca de saberes e pluralidade de ideias.

Confira detalhes da programação no link: https://www.instagram.com/sinell.uea/

Público-alvo e interdisciplinaridade

O evento conta com mais de 250 inscritos, entre alunos de graduação e pós-graduação, docentes do ensino superior e professores da educação básica.

O simpósio busca refletir sobre as interações entre Linguística, Literatura e disciplinas como História, Geografia, Pedagogia, Antropologia e Filosofia, em diálogo com os estudos culturais africanos, afro-brasileiros e indígenas.

Resultados esperados

A expectativa fica na integração da comunidade acadêmica e científica da área de Letras; a divulgação de investigações científicas em andamento ou concluídas sobre a interdisciplinaridade das áreas das humanidades; o fortalecimento do diálogo entre docentes da educação básica e do ensino superior e a valorização das pesquisas relacionadas à diversidade cultural.

Foto: Divulgação/Fapeam

O evento prevê também a publicação dos Anais do II Sinell em formato digital, a gravação e divulgação das conferências no YouTube, além da edição de um livro digital com artigos dos conferencistas, publicado com o selo da Editora da UEA.

Fomento científico

Para a coordenadora, a realização do II Sinell só foi possível graças ao apoio de instituições parceiras e da Fapeam. “Essa contribuição permitiu que o evento tivesse maior abrangência e que tivéssemos a presença aqui em Tefé de importantes pesquisadores da temática em questão. A parceria da Fapeam permitirá que o conhecimento produzido seja amplamente divulgado, bem como da publicação dos textos das palestras e conferências e dos anais em formato e-book”, destacou a pesquisadora.

Parev

O Parev é uma iniciativa da Fapeam que apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais sediados no estado do Amazonas, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) como congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclo de palestras, conferências e oficinas de trabalho. O Programa visa popularizar a ciência, divulgando resultados de pesquisas científicas e contribuindo para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico.

*Com informações Agencia Amazonas