Amigos do Noel completa 15 anos levando solidariedade e esperança às famílias do Amazonas; saiba como doar

O Projeto Amigos do Noel completa, em 2025, 15 anos de atuação solidária no Amazonas, levando amor, cuidado e acolhimento a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao longo de sua trajetória, a iniciativa se consolidou como uma das mais reconhecidas ações voluntárias do período natalino, mobilizando amigos e voluntários em bairros de Manaus e em diversos municípios do estado.

Idealizado pelo médico Thiago Martins, o projeto nasceu em 2010, quando tudo ainda era apenas um sonho. Com o passar dos anos, a iniciativa cresceu, ganhou força e se transformou no Instituto de Mãos Dadas com o Amazonas (IMDA), ampliando o alcance das ações e fortalecendo o compromisso social com quem mais precisa.

Todos os anos, o Amigos do Noel reúne voluntários e apoiadores para realizar ações solidárias que incluem distribuição de brinquedos, alimentos e momentos de confraternização, sempre com foco no cuidado humano e na valorização da dignidade das famílias atendidas.

Segundo Thiago Martins, a motivação do projeto sempre foi baseada na fé, no voluntariado e no amor ao próximo.

“Graças a Deus e aos nossos apoiadores voluntários, o projeto foi crescendo sem ajuda de governos, prefeituras ou parlamentares. Conseguimos ajudar muitas famílias carentes, e ver o sorriso de cada uma delas me motiva todos os dias. Não faço isso politicamente: faço por amor, por servir à população. Como médico, tenho a missão de salvar vidas, e realizo esse trabalho com amor e dedicação, sem pretensão de receber nada em troca.” Disse Thiago Martins

Neste ano, a ação natalina será realizada no município de Iranduba, no dia 24 de dezembro, a partir das 8h da manhã. A programação contará com oficinas, brincadeiras, presença do Papai Noel, lanches e atividades recreativas, prometendo um dia especial e inesquecível para as crianças.

O projeto segue mobilizando a sociedade e pede o apoio de quem puder contribuir com doações de roupas, brinquedos, alimentos, cestas básicas, calçados e colchões. Toda ajuda é bem-vinda para fortalecer a ação e alcançar ainda mais famílias neste momento tão sensível.

As doações também podem ser feitas via PIX: 42.098.136/0001-26, em nome do Instituto de Mãos Dadas com o Amazonas (IMDA).

Após 15 anos de história, o Amigos do Noel segue transformando solidariedade em gesto concreto, reafirmando que pequenos atos de amor são capazes de mudar realidades e aquecer corações em todo o Amazonas.