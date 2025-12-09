Mutirão de cirurgias oftalmológicas devolve visão e esperança a centenas de moradores de Tefé; veja vídeo

O município de Tefé concluiu mais um importante mutirão de cirurgias oftalmológicas, reforçando o compromisso com a saúde pública e a qualidade de vida da população. A ação resultou na realização de mais de 400 procedimentos, beneficiando centenas de pacientes que aguardavam por atendimento especializado e garantindo mais autonomia, bem-estar e dignidade às famílias tefeenses.

O mutirão contou com a presença do deputado federal Amom Mandel, que acompanhou de perto os atendimentos, conversou com pacientes e destacou a importância de investimentos contínuos na área da saúde, especialmente no interior do Amazonas.

O prefeito Nicson Marreira ressaltou que a iniciativa representa mais um avanço concreto no cuidado com a população.

“Esse mutirão representa muito mais do que números. Ele devolve visão, independência e esperança às pessoas. Com o apoio do deputado Amom Mandel, seguimos trabalhando com responsabilidade e humanidade para garantir que a saúde chegue a quem mais precisa”, afirmou o prefeito.

A ação integra a política da gestão municipal de ampliar e descentralizar o acesso aos serviços de saúde, reduzindo filas e assegurando atendimento digno à população. Com iniciativas como essa, Tefé reforça seu compromisso de continuar avançando, cuidando das pessoas e promovendo uma cidade cada vez mais humana e preparada para o futuro.

Veja vídeo: