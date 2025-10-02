VÍDEO: Onça é resgatada após passar horas nadando no Rio Negro, em Manaus

Uma onça foi resgatada na tarde desta quarta-feira (1º) após ser vista nadando há horas no Rio Negro, em Manaus. De acordo com testemunhas, o animal parecia desnorteado e sem forças, e teria seguido em direção à Praia da Ponta Negra.

O resgate mobilizou a Equipe Pet da deputada Joana Darc, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepet), o Batalhão Ambiental e o Instituto Laiff, que formaram uma força-tarefa para retirar o felino da água.

Segundo os órgãos envolvidos, a prioridade é garantir a recuperação da onça e, se houver condições, realizar a reintrodução do animal à natureza.

Força-tarefa para o resgate

Uma ação conjunta foi organizada rapidamente para retirar a onça da água. O resgate envolveu o Batalhão Ambiental, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Seped), a equipe pet da deputada Joana Darc e o Instituto Laiff. A colaboração entre esses órgãos foi crucial para o sucesso da missão, que conseguiu retirar a onça do rio com segurança.

Durante o resgate, os profissionais constataram que o animal já estava extremamente debilitado e apresentava um ferimento na cabeça.

Após ser resgatada, a onça foi encaminhada imediatamente para uma clínica veterinária, onde recebeu os cuidados médicos necessários. De acordo com os órgãos envolvidos no resgate, a prioridade é garantir a completa recuperação do animal.

Embora o destino final da onça ainda não tenha sido definido, algumas opções estão sendo avaliadas, incluindo:

Zoológico Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS)

Ibama

Órgãos especializados têm a intenção de reintroduzir a onça à natureza, caso seu estado de saúde permita e se as condições forem favoráveis para sua reintegração ao habitat selvagem.