VÍDEO: Onça é resgatada após passar horas nadando no Rio Negro, em Manaus

Uma onça foi resgatada na tarde desta quarta-feira (1º) após ser vista nadando há horas no Rio Negro, em Manaus. De acordo com testemunhas, o animal parecia desnorteado e sem forças, e teria seguido em direção à Praia da Ponta Negra.
O resgate mobilizou a Equipe Pet da deputada Joana Darc, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepet), o Batalhão Ambiental e o Instituto Laiff, que formaram uma força-tarefa para retirar o felino da água.
Segundo os órgãos envolvidos, a prioridade é garantir a recuperação da onça e, se houver condições, realizar a reintrodução do animal à natureza.
Força-tarefa para o resgate
Durante o resgate, os profissionais constataram que o animal já estava extremamente debilitado e apresentava um ferimento na cabeça.
Após ser resgatada, a onça foi encaminhada imediatamente para uma clínica veterinária, onde recebeu os cuidados médicos necessários. De acordo com os órgãos envolvidos no resgate, a prioridade é garantir a completa recuperação do animal.
Embora o destino final da onça ainda não tenha sido definido, algumas opções estão sendo avaliadas, incluindo:
- Zoológico Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS)
- Ibama
Órgãos especializados têm a intenção de reintroduzir a onça à natureza, caso seu estado de saúde permita e se as condições forem favoráveis para sua reintegração ao habitat selvagem.