Feteasca Neagra, já ouviu falar deste vinho? Sommelier traz algumas curiosidades

Ao contrário do Vinho Rose o vinho Feteasca Neagra, possui uma cor escura, pois se trata de um vinho tinto. O grande diferencial do Feteasca está na sua origem, história, sabor e tradição. De origem Romena, esse vinho quase foi extinto, por meio de uma ordem do antigo imperador Júlio César (44 a.C.) que, após um ataque às regiões romenas, ordenou que todas as vinhas fossem arrancadas. Porém, para felicidade dos apreciadores, a cultura do vinho romeno sobreviveu ao decorrer dos milênios. Confira abaixo algumas curiosidades que o Sommelier Lucas Cordeiro apresenta sobre os milenar Feteasca Neagra: