8°BPM/Tabatinga realiza venda de rifas para compra de um novo cão farejador

O GPcães – 8°BPM/Tabatinga, iniciou na terça-feira (6) a venda de Rifas, para a compra de um novo cão devidamente treinado, para busca ativa de entorpecentes nas ações do 8°BPM/Tabatinga, em embarcações, veículos e escolas.

O 8º Batalhão de Policia Militar/Tabatinga, informou que foram adquiridos filhotes de cães, mas que ainda não estão aptos para treinamento, ou mesmo participarem das ações. Apuramos que um cão treinado, aptos a participar de ações policiais, está custando no mercado cerca de R$ 12.000. Por esse motivo, 8°BPM/Tabatinga, convoca a população do Alto Solimões para ajudar na aquisição do cão farejador.

SUPER RIFA DO CANIL/8°BPM

O Grupamento de Policiamento com Cães (GPcães – 8°BPM/Tabatinga) está realizando uma SUPER RIFA (R$ 10,00), com incríveis prêmios, doados pelos nossos parceiros, amigos e empresariado em geral.

Seja você também um colaborador, adquira sua rifa e participe.

Local de venda:

•Gráfica Visual – Av. Amizade.

•Canil – Quartel 8°BPM.

•Fone contato: (97) 99160-8487

(Cb PM Jonh Arlington)

*Com informações do jambo Verde