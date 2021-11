Alunos são flagrados fazendo sexo em escola do AM

Dois adolescentes foram flagrados fazendo sexo na sala de aula de uma escola estadual de tempo integral do município de Iranduba. Um vídeo gravado por outros alunos foram compartilhados na internet na manhã desta quarta-feira (24) e mostra o ato obsceno cometido por ambos.

Nas imagens é possível observar que a sala estava vazia no momento que foram gravadas. A garota começa fazer sexo oral no rapaz e em seguida, de outro ângulo, já é possível ver os dois em conjunção carnal e sem medo que chegasse alguém para flagrá-los.

Os adolescentes foram identificados e orientados sobre o artigo 223 do Código Penal Brasileiro que diz: Quem praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público é considerado crime, tendo como pena até três meses de punição e multa. Desta vez, o casal se safou por ser menor de idade. De acordo com a nota da Seduc, ambos foram advertidos; veja:

“A Secretaria de Estado de Educação e Desporto informa que foi registrado um boletim de ocorrência sobre o ocorrido na Escola de Tempo Integral em Iranduba e segue acompanhando o caso, junto com o Conselho Tutelar do município.

A pasta reitera que os estudantes utilizaram o intervalo entre as atividades pedagógicas para praticar o ato. Os envolvidos já foram alertados pedagogicamente sobre a gravidade do caso, assinaram advertência na escola e, a partir desta quarta-feira (24/11), estão suspensos de suas atividades presenciais, conforme previsto no Regimento da Escolas Estaduais.

Todos os profissionais da unidade de ensino estão trabalhando na orientação para que toda a comunidade escolar exclua os conteúdos compartilhados dos alunos, e alertando sobre as penalidades previstas no artigo 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”

*Com informações do Portal Tucumã