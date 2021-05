Assembleia exonera ‘fantasmas internacionais’ do gabinete de Mayara Pinheiro

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV), exonerou dois servidores do gabinete da deputada Mayara Pinheiro (PP) que moravam fora do país. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da Assembleia desta quarta-feira, 12, após divulgação do caso na mídia.

Os servidores “fantasmas” foram objeto de uma representação encaminhada ao Ministério Púbico do Estado do Amazonas por Raione Cabral Queiroz, candidato a vereador nas eleições de 2016 em Coari.

De acordo com a representação, Rosemary Cunha Martins, ex-mulher de Adail Pinheiro, pai de Mayara Pinheiro, mora em Portugal. A nomeação dela no cargo de assessora de diretoria consta no diário eletrônico da Assembleia Legislativa do Amazonas na edição do dia 26 de fevereiro deste ano (Edição nº 1643).

O outro servidor, segundo a representação, é Ryan Gabriel Silva, marido de Karen Pinheiro, irmã da deputada, mora em Toronto, no Canadá. A nomeação dele no cargo de assessor de diretoria foi publicada no diário eletrônico da Casa Legislativa na edição do dia 25 de fevereiro deste ano (Edição nº 1642).

A deputada informou nesta quarta-feira que não iria se manifestar sobre as nomeações. O presidente da Assembleia também não se manifestou sobre o caso.

Confira as exonerações

*Matéria publicada no Amazonas Atual