Oito pessoas são internadas com suspeita de síndrome causada por peixe contaminado em Itacoatiara

Oito pessoas foram internadas em Itacoatiara, no interior do Amazonas, com suspeita de uma síndrome rara relacionada ao consumo de peixe contaminado, de acordo com a Secretaria de Saúde do município.

Segundo o órgão, a suspeita é que as internações estejam relacionadas à Doença de Raff. Entre as pessoas internadas no Hospital Regional José Mendes, estão duas crianças de 10 e 12 anos, que apresentam quadro estável.

De acordo com a mãe das crianças internadas, a autônoma Dayana Vasconcelos, os sintomas apareceram logo após a família terminar o jantar, na sexta-feira (20).

“Na sexta-feira, depois da janta, um deles começou a sentir tontura, fraqueza. Ele sentia vontade de vomitar, mas não chegou a vomitar. Com o passar da noite, ele teve uma piora”, contou. “Pela manhã, fomos ao hospital e, após os exames, foi constatado infecção através do peixe. Ontem, meu outro filho disse que também estava se sentindo mal e foi constatada a infecção pelo peixe”, explicou Dayana.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou que ainda não foi notificada dos casos, até segunda-feira (23).

A Secretaria de Saúde do município está fazendo um levantamento dos casos relacionados à Síndrome de Raff e informou que vai emitir uma nota sobre a situação epidemiológica da região.

*Com informações do G1 Amazonas