Confira a programação do Arraial Folclórico que inicia nesta quinta(04) em Tefé/Am

O município de Tefé, no interior do Amazonas, já está em contagem regressiva para receber uma das maiores festas culturais da região: o Arraial Folclórico 2025, que acontecerá entre os dias 04 a 07 e 11 a 14 de setembro, na Praça Remanso do Boto.

Com uma programação diversificada, o evento promete noites de muita dança, música e alegria, reunindo apresentações de quadrilhas juninas, bois-bumbás, cirandas, danças indígenas, carimbós e grupos folclóricos locais.

Segundo a Prefeitura de Tefé, o arraial será um momento de celebração da cultura popular, destacando o talento de escolas, grupos comunitários e agremiações culturais que preservam as tradições amazônicas. Além disso, durante todas as noites, haverá barracas de comidas típicas organizadas pelas instituições participantes, garantindo um sabor especial à festa.

Programação recheada de atrações

O público poderá conferir desde a apresentação de quadrilhas tradicionais como “São Francisco na Roça”, “Sítio do Pica Pau Amarelo” e “Unidos do Monte Castelo”, até grupos de danças indígenas como Kaixana, Uruçiá Clã e Tribo Arara Vermelha. O carimbó, marca registrada do Norte, também terá destaque com grupos como Banzeiro do Norte, Amor e Emoção, Querubins e Resistência Amazônica.

A festa ainda reserva espaço para a irreverência dos bois-bumbás e a energia contagiante das danças tribais, que vão embalar o público até o encerramento.

Prêmios e brincadeiras

Além das apresentações, o arraial contará com brincadeiras tradicionais, quadrilhas mirins e competições culturais. E para fechar com chave de ouro, haverá um super bingão valendo uma motocicleta 0km, atraindo ainda mais a participação da comunidade.

Cultura, tradição e identidade

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SETUR), o evento é uma oportunidade de valorizar a identidade cultural do povo tefeense, ao mesmo tempo em que promove lazer e integração social.

“O Arraial Folclórico de Tefé é uma festa que une gerações. É o momento em que nossa cidade se veste de tradição para celebrar aquilo que temos de mais bonito: nossa cultura popular”, destacou a organização.

Serviço

Local: Praça Remanso do Boto – Tefé/AM

Data: 04 a 07 e 11 a 14 de setembro de 2025

Atrações: Quadrilhas, bois-bumbás, cirandas, carimbós, danças indígenas e tribais

Comidas típicas: Barracas organizadas por escolas e agremiações