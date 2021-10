Atletas do MMA de Tefé participam de evento com apoio da Prefeitura

Cinco atletas do Município de Tefé participarão do “Gladiators The Best Fight Combat”, evento que ocorrerá em Manaus, nesse domingo (03/10), das 10h às 19h, no Centro de Convivência da Família do bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. A Prefeitura de Tefé por meio da Secretaria de Esporte, Desporto e Lazer apoia a participação desses atletas.

Modestino “The Salnderman”, de 85,500kg, Cristiano “The Cid”, de 61,500kg, Valtenir “baixinho”, de 77,500, Lucas “Índio”, de 61,500kg e Rebeka “Lira”, de 54,500kg, são atletas do MMA (Mixed Martial Arts), e representarão Tefé no evento. Os cinco atletas fazem parte do Projeto Social Manuel Rocha, filial Amazonas Top TEAM Manaus de luta livre.

Para o prefeito Nicson Marreira, o evento é mais um momento de mostrar os talentos e potenciais locais. “Investir e incentivar os atletas que levam o nome do esporte tefeense é um compromisso e um dever nosso enquanto governo municipal e nada mais justo do que apoiar e investir em nossos talentos”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

Participarão do “Gladiators The Best Fight Combat” 100 atletas que disputarão títulos em 50 cards. Devido a pandemia, os protocolos de saúde do Ministério da Saúde serão obedecidos, com uso de máscara, álcool em gel, e será exigido aos professores, atletas e público em geral, a carteira de vacinação. Mais informações sobre o evento podem ser adquiridas com o “Mestre Marcelo Brother” pelo WhatsApp: (97) 9 8805-4246.

Fotos: Augusto Souza| SEMCOM