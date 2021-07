Cláudio Pitbull encara Lendel Mascarenhas no Rondônia Champions Day, dia 07/08

O lutador tefeense Cláudio Pitbull, do município de Tefé, está na reta final de preparação para o Rondônia Champions Day. O evento de MMA acontece dia 7 de agosto, em Porto Velho.

Pitbull compete pelo peso mosca (até 57 kg) e terá pela frente um lutador da casa, Lendel Mascarenhas, valendo o cinturão da categoria. O amazonense tem um currículo oficial registrado no Sherdog com quatro combates, sendo uma vitória e três derrotas. Enquanto isso, o oponente tem seis lutas no cartel, com duas vitórias e quatro derrotas.

Para buscar o triunfo no desafio interestadual, o representante de Tefé veio para a capital fazer a última parte da preparação para o confronto. Os treinamentos estão acontecendo na academia MPBJJ Nova União, no Dom Pedro.

“Estou me preparando muito bem, focado no treino todo dia. Vou buscar a luta em cima, mas confio também no meu jiu-jítsu e espero que a gente faça um bom combate e que possa trazer esse cinturão para a nossa terra”, disse Pitbull.

Para o evento de Rondônia, o lutador conta com o patrocínio da Prefeitura de Tefé, por meio do prefeito Nicson Marreira.

Arte: Divulgação