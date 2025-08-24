Copa da Floresta: Fonte Boa vence novamente Amaturá e carimba classificação para a semifinal

Na quarta-feira (20), jogando em casa, a equipe venceu Amaturá no primeiro confronto das quartas de final. Já na noite deste sábado (23), no jogo da volta realizado em Amaturá, Fonte Boa confirmou a superioridade e voltou a vencer, desta vez por 3 a 0.

Com o resultado, o placar agregado ficou em 6 a 0 para a Terra dos Bumbás Corajoso e Tira Prosa, que carimbou a vaga na próxima fase da Copa da Floresta.

Agora a seleção de Fonte Boa espera para conhecer seu próximo adversário que sairá do confronto da região 3, entre Anori e Coari.

Ao final da partida, tanto a seleção de Amaturá quanto a de Fonte Boa foram aplaudidas e parabenizadas pelo público presente no Estádio Municipal, em um verdadeiro espetáculo de valorização do futebol regional.

Fonte Boa segue firme na luta pelo título, mostrando a força do futebol do interior e levando orgulho para sua torcida apaixonada.

*Com informações da Rádio Clube de Fonte Boa