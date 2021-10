Desafio de Futebol Master promove a confraternização de amigos tefeenses

Nesta quinta e sexta-feira, 14 e 15 de outubro, respectivamente, acontecem os jogos do 1º Desafio de Futebol Master Santa Teresa D’Avila, no campo do 3º BPM em Tefé/Am.

O evento é uma confraternização entre um grupo de amigos tefeenses residentes nas cidades de Manaus, Tefé, Uarini, e no Distrito do Caiambé.

O evento tem a organização dos representantes das agremiações e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Tefé, através do prefeito Nicson Marreira, da SEMJUDEL – Secretaria Municipal de Juventude Desporto e Lazer, e do Comando do 3º BPM, através do Capitão David Nery.

Programação

Dia 14 Quinta-feira – Fase eliminatória

Horário do início dos jogos: Às 16 horas

Dia 15 sexta-feira – Jogos das Semifinais e Final

Horário do início dos jogos: Às 09 horas

EQUIPES:

TEFÉ MASTER FUTEBOL CLUBE (MANAUS)

ASSOMASTER – ASSOCIAÇÃO MASTER DE TEFÉ (TEFÉ)

ARDAT ALÇAPÃO – ASSSOCIAÇÃO RECREATIVA E DESPORTIVA AMIGOS DE TEFÉ (TEFÉ)

CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ (TEFÉ)

UARINI MASTER MARREIRÃO (UARINI)

CAIAMBÉ MASTER (DISTRITO DE CAIAMBÉ – TEFÉ)

