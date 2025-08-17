  • 18 agosto, 2025
fiction
Fonte Boa elimina Uarini nos pênaltis e segue firme na Copa da Floresta 2025

Foto: Divulgação

No último sábado (16/08), a bola rolou com muita emoção pelas oitavas de final da Copa da Floresta 2025, onde os confrontos definiram os classificados das regiões 1, 2 e 3.

As seleções de Amaturá, Fonte Boa e Anori mostraram garra e conquistaram suas vagas na próxima fase da competição, que vem se consolidando como uma das maiores vitrines do futebol amazonense.

Resultados dos jogos:

Benjamin Constant 1 (2) x (4) 1 Amaturá
Fonte Boa 1 (4) x (2) 1 Uarini
Anori 4 x 2 Anamã

As equipes seguem firmes em busca do título, levando emoção, rivalidade saudável e a força do esporte no coração da Amazônia.
A Copa da Floresta continua movimentando torcidas e promovendo integração entre os municípios, fortalecendo ainda mais o futebol do interior.

*Com informações da Rádio Clube de Fonte Boa 

