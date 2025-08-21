Fonte Boa vence Amaturá por 3 a 0 e abre vantagem nas quartas da Copa da Floresta 2025

Na quarta-feira (20/08), a seleção de Fonte Boa brilhou no Estádio Pe. José Van Roy e venceu Amaturá por 3 a 0, garantindo vantagem importante nas quartas de final da competição.

O primeiro tempo foi marcado pelo forte calor, exigindo duas paradas técnicas. Para o comentarista Wilson Nobre, apesar de algumas falhas e chances desperdiçadas, Fonte Boa soube controlar o jogo, enquanto Amaturá sentiu a dimensão do campo e as condições climáticas.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Cocoi abriu o placar em uma cobrança de pênalti, após Dada ser derrubado pelo goleiro adversário. Pouco depois, Ratinho ampliou de cabeça, e já nos acréscimos, aos 48 minutos, Cocoi balançou a rede novamente, fechando o placar em 3 a 0 para Fonte Boa.

O secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Francisco Braga, comemorou a vitória e destacou o excelente trabalho do presidente da Liga Desportiva, Manoel Fernandes, e da vice Anarley, junto de toda a equipe. Braga ressaltou ainda que o estádio está cada dia melhor, com o gramado em recuperação, e elogiou a atuação da comissão técnica, que no intervalo articulou ajustes importantes para garantir o resultado positivo no segundo tempo. Ele também frisou a importância da presença da torcida, que vem acompanhando e incentivando a seleção em cada partida.

O próximo confronto entre as duas seleções será no sábado, 23 de agosto, em Amaturá, em jogo decisivo pelas quartas de final. Com a vitória expressiva, Fonte Boa leva a vantagem de três gols para a partida.

*Com informações da Rádio Clube de Fonte Boa