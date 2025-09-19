Meninas de Tefé fazem história e conquistam vice-campeonato nacional de basquete nos Jogos da Juventude; confira

O esporte do interior amazonense escreveu uma nova página de sua história, a equipe feminina de basquete de Tefé conquistou o vice-campeonato nos Jogos Brasileiros da Juventude, realizados em Brasília, colocando o município em destaque no cenário nacional.

Na grande final, as atletas amazonenses enfrentaram a forte equipe de Alagoas e encerraram a partida com o placar de 64 a 39. Apesar do resultado, a campanha histórica garantiu ao Amazonas a medalha de prata e, sobretudo, mostrou o talento e a determinação das jovens tefeenses.

Para a comissão técnica, o resultado é fruto de um trabalho de base que vem transformando o esporte no município. “Essas meninas são exemplo de superação. Vieram do interior, enfrentaram desafios e agora mostram para o Brasil inteiro que Tefé tem talento e capacidade.

O vice-campeonato já é uma conquista enorme, que inspira outras crianças e jovens a acreditarem no esporte como caminho de oportunidades”, destacou o técnico da equipe.

Mais do que um título, a conquista representa um marco cultural e social para Tefé, reforçando a importância de investimentos em projetos esportivos que incentivem a juventude. A participação das atletas mostra que o esporte pode ser uma poderosa ferramenta de inclusão, disciplina e transformação de vidas.

Com o feito inédito, Tefé se consolida como um verdadeiro celeiro de talentos do basquete feminino, abrindo espaço para que novas gerações sonhem em trilhar o mesmo caminho rumo ao futuro.

