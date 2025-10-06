Paratleta tefeense disputa Mundial de Halterofilismo no Egito

A paratleta tefeense Maria de Fátima, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, embarcou no último domingo (5/10) rumo ao Cairo, Egito, onde participará do Campeonato Mundial de Halterofilismo Paralímpico, entre os dias 11 e 18 de outubro. O torneio é considerado uma das principais competições do calendário internacional da modalidade.

Representando o Amazonas e o Brasil, Maria integra a maior delegação brasileira já formada para um Mundial de Halterofilismo: 25 atletas — sendo 16 mulheres e 9 homens — número superior ao registrado em Dubai 2023. Antes da viagem, o grupo encerrou a preparação no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

O Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual, é um dos apoiadores da atleta. A Prefeitura de Tefé também.

O Mundial do Cairo tem peso estratégico no ciclo paralímpico, pois soma pontos no ranking internacional e é uma das competições classificatórias para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028. O evento reunirá atletas de mais de 60 países.

Motivada, Maria de Fátima reforçou o compromisso com o esporte e com suas origens. “Cada campeonato é um novo desafio. Vou confiante, com foco e fé em Deus, para dar o meu melhor e representar o Amazonas e o Brasil. É uma honra vestir essa camisa e levar o nome do nosso estado cada vez mais longe”, declarou.