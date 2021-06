Seleção de Tefé participa da 10ª Copa Amazonas de Seleções de Futsal

Na última quarta-feira, (26/5), a delegação composta por cerca de 30 atletas de futsal de Tefé rumou ao município de Coari, para participar da 10ª Copa Amazonas de Seleções de Futsal edição de 2021. A etapa final da competição que aconteceu de 27 a 30 de maio teve a participação de 10 equipes finalistas. A seleção principal de Tefé não trouxe o título para casa, mas o nosso representante na modalidade Sub-20, garantiu o título de campeão na cidade sede do evento.

Com o apoio da federação amazonense de futsal nessa última etapa, a competição contou com o apoio da prefeitura de Coari, que sediou as disputas. As equipes de Tefé contaram com o apoio do Prefeito Nicson Marreira e do vice, Preto Veloso, através do secretário de esporte, Josué Dantas, e do subsecretário, Frank Bruce. Além dos atletas, sete pessoas fizeram parte da equipe técnica.

“Foi ótima a participação da nossa seleção. A equipe de Tefé traz grande experiência dessa competição, em contrapartida trouxe também o título de campeã da competição na modalidade sub-20”, destacou o secretário de esporte, Josué Dantas. Nesta 10ª edição da competição, a seleção de Coari conquistou o título de campeão, vencendo o time de Maraã.

*Com informações da assessoria/Fotos: Afonso dos Prazeres | SEMCOM