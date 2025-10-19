Uatumã vence por goleada e se classifica para a grande final da Copa da Floresta

Com a Arena Barretão lotada, a seleção faz 5 a 0 e garante final em casa contra Fonte Boa.

O segundo finalista da Copa da Floresta 2025 está definido. Neste sábado (18/10), na Arena Barretão, em São Sebastião do Uatumã, a seleção Uatumaense goleou Canutama por 5 a 0 e se classificou para a grande final. O time anfitrião vai receber a seleção de Fonte Boa no jogo que vale a taça da competição.

O jogo

Canutama venceu a ida por 1 a 0, com isso, a seleção de Uatumã partiu para cima em busca de reverter a desvantagem. Com a apoio da torcida, a equipe foi para a pressão, enquanto, Canutama adotou uma postura defensiva.

As chances foram criadas e a pressão surtiu efeito aos 37 minutos quando Uatumã abriu o placar. Em jogada área, a bola foi escorada e Jairison, livre de marcação, cabeceou para o fundo do gol. Fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a seleção de Uatumã contou com uma atuação inspirada dos seus jogadores e construiu a goleada. Aos quatro, Klisman fez o segundo do time da casa. Três minutos depois, Janderson arriscou de fora da área e marcou um golaço.

Embalada, Uatumã empilhou oportunidades e o goleiro Quiel, de Canutama, teve bastante trabalho e fez defesas importantes. O arqueiro não conseguiu evitar o quarto gol, marcado por Jairison, em jogada individual, aos 24.

Nos acréscimos, Alen Júnior cobrou falta no cantinho e deu números finais na Arena Barretão. 5 a 0 para Uatumã e classificação garantida para a grande final. No agregado, o resultado foi 5 a 1, uma vez que o jogo da ida foi Canutama 1 a 0 Uatumã.

Panorama

O município uatumaense vai se preparar para receber a grande final da Copa da Floresta 2025. São Sebastião do Uatumã e Fonte Boa se enfrentam pela final da maior competição não profissional da Região Norte no próximo sábado (25/10), em horário a ser divulgado posteriormente.