Adolescente de 13 anos deixa de comer e corta próprio cabelo após ser estuprada por mototaxista em São Sebastião do Uatumã

Uma adolescente de 13 anos passou a chorar com muita frequência, deixou de comer e cortou o próprio cabelo após ser estuprada por um mototaxista, no município de São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas. O homem de 31 anos foi preso, na terça-feira (31/03), suspeito pelo crime.

De acordo com o delegado Henrique Maciel, o crime foi praticado no dia 21 de janeiro deste ano, quando o autor, que trabalha como mototaxista na localidade, ficou encarregado de levar a vítima para casa após uma festa religiosa no município.

“O homem era conhecido da família da adolescente. Durante o trajeto, ele desviou o caminho e cometeu o abuso sexual contra a vítima. No mesmo dia do crime, a vítima relatou o caso à mãe, que denunciou o autor à polícia, mas ele passou a perseguir a vítima no caminho da escola para intimidá-la”, relatou o delegado.

Conforme a autoridade policial, após o fato criminoso, a adolescente passou a apresentar mudanças de comportamento, como não querer se alimentar, chorar constantemente e cortar o próprio cabelo.

“Posteriormente, o autor ainda passou a enviar mensagens para a vítima pedindo desculpas, alegando que na ocasião do crime estava sob efeito de drogas”, informou Maciel.

No curso da investigação, a mãe da adolescente compareceu à delegacia informando que também estava sendo perseguida e constrangida pela esposa do investigado.

Com base em todos os elementos colhidos, foi representado à Justiça pela prisão preventiva dele e a ordem judicial foi decretada.

“Após recebermos informações do seu paradeiro, realizamos o cerco e cumprimos o mandado de prisão na casa dele, situada no bairro São Francisco, no município”, afirmou o delegado.

O homem vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.