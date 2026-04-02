Vereador de Manaus entra na base de apoio a Omar Aziz, que adota propostas para causa animal e meio ambiente

O senador Omar Aziz participou, na noite desta quarta-feira (1º), do ato de filiação do vereador Amauri Gomes ao PSD, em evento realizado no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. A solenidade reuniu lideranças políticas e moradores da região.

Durante o evento, Amauri anunciou sua pré-candidatura a deputado federal e apresentou ao senador um conjunto de propostas voltadas à causa animal, ao meio ambiente e à proteção da Amazônia. O documento foi entregue simbolicamente a Omar para subsidiar a construção de seu programa de governo.

“O plano de governo é para cuidar dos nossos animais de rua, dos animais de famílias carentes, do meio ambiente e da nossa Amazônia. Governador Omar, com muito carinho eu lhe entrego para que o senhor possa conduzir esse cuidado”, afirmou Amauri.

Em seu discurso, Omar Aziz destacou que está estruturando um plano de Estado com foco em áreas estratégicas e apontou demandas históricas da zona Leste da capital. “Estou preparando um programa de estado ainda melhor. Manaus precisa de um hospital como o Sarah Kubitscheck, especializado na recuperação de pessoas com deficiência. A zona Leste precisa também de maternidade. A última escola de tempo integral do Jorge Teixeira é de quando fui governador, em 2011. Ainda há muito a ser feito”, disse.

Também presente no ato, o vereador Eurico Tavares, que é pré-candidato a deputado estadual, destacou o perfil político de Amauri e defendeu sua chegada à Câmara Federal. “Nós precisamos de pessoas como o Amauri na Câmara dos Deputados. Um político de coragem, que enfrenta o sistema e que tenho certeza que fará um excelente trabalho em Brasília”, afirmou.

Neste período de filiação partidária, além do vereador de Manaus, o partido de Omar já recebeu a adesão de três deputados estaduais, se tornando uma das maiores bancadas da Assembleia Legislativa do Amazonas.