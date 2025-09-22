Após ser sequestrado, jovem é torturado e morto em Coari, no AM; veja vídeo

O entregador Luciano Farias, de 23 anos, foi sequestrado, torturado e morto a tiros, neste sábado (20), no bairro Pera 4, no município de Coari, no interior do Amazonas.

De acordo com informações da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Luciano estava com o irmão, de 15 anos, quando eles foram sequestrados por criminosos. O adolescente foi espancado, mas foi liberado pelo suspeitos horas depois.

Os familiares iniciaram as buscas pelo jovem na região, mas o corpo dele só foi encontrado no dia seguinte (21). Ele estava em um casebre que pode ter sido usado como cativeiros, além de apresentar sinais de agressões e com tiros no corpo.

Ainda conforme a polícia, as investigações já estão em andamento com o objetivo de identificar os autores, bem como apurar as motivações para o crime.

Veja Vídeo:

A morte do entregador, conhecido pelo trabalho dedicado e pela simpatia, deixou a população de Coari em luto. Nas redes sociais, uma familiar expressou sua dor: “Covardia o que fizeram com você, meu primo. Eu te amo!”, escreveu, em um desabafo que reflete o sentimento de indignação de muitos. Vídeos e fotos do local do crime circularam nas redes, intensificando a cobrança por justiça.

A policia seguem investigando o caso para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação por trás dessa barbaridade. O município, ainda abalada, clama por mais segurança e medidas que evitem novos episódios de violência em Coari. O assassinato de Luciano reforça a urgência de ações para combater a criminalidade na região.