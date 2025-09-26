Avião do tráfico é apreendido com 400 kg de drogas no Amazonas

Em ação integrada, a Força Aérea Brasileira (FAB), a Polícia Federal (PF), o Grupo Especial de Fronteira (Gefron/MT) e a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas (PM/AM) frustraram mais uma tentativa do narcotráfico nos dias 24 e 25/09.

Os caças A-29 Super Tucano da FAB foram acionados, enquanto as equipes de segurança se dirigiram ao local. Com a aproximação das equipes, os criminosos fugiram da pista de pouso clandestina, utilizada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de drogas, interrompendo a operação e deixando uma aeronave e uma carga de 13 fardos de drogas, que totalizavam cerca de 400 quilos de cocaína e skunk, em área rural próxima ao município de Urucará (AM).

Uma aeronave H-60 Black Hawk da FAB foi utilizada para a remoção dos entorpecentes apreendidos. Com a operação, a Força Aérea reforça sua atuação no combate ao narcotráfico, em coordenação com agências de segurança pública, contribuindo para a proteção das fronteiras e a preservação da soberania do espaço aéreo brasileiro.

*Com informações da assessoria