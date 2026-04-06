Avô é preso suspeito de estuprar neta de 5 anos no Amazonas; mãe e avó não acreditaram na vítima

Um homem de 66 anos foi preso, nesta segunda-feira (06/04), suspeito de estuprar a própria neta n município de São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas. Os abusos ocorreram em várias ocasiões entre 2022 e 2023, quando ela tinha cinco anos.

De acordo com o delegado Henrique Maciel, as investigações tiveram início no dia 24 de março deste ano, após a equipe policial tomar conhecimento do caso por meio de uma denúncia do Conselho Tutelar do município.

“Um dia antes da denúncia, a diretora da escola onde a vítima estuda tomou conhecimento dos fatos por meio do relato da criança a um professor. Foi quando o caso foi levado às autoridades”, informou o delegado.

Conforme Henrique Maciel, antes de relatar o ocorrido ao professor, a criança já havia contado os fatos para a avó materna, que não acreditou, e também para a própria mãe. A mãe chegou a confrontar o suspeito, que negou os abusos.

“Na época dos crimes, ele morava na mesma casa que a vítima. Chegou a se mudar durante o conflito familiar, mas retornou ao convívio e passou a adotar novamente condutas invasivas e reiteradas. A criança relatou ainda que foi ameaçada pelo autor caso fizesse denúncia”, relatou Henrique Maciel.

Diante do retorno do suspeito à residência e das novas investidas contra a criança, que agora tem nove anos e relatou sentir medo, a Polícia Civil representou à Justiça pelo pedido de prisão preventiva. O mandado foi prontamente deferido e cumprido na casa onde ele morava com a vítima e as irmãs, no bairro da Paz, no município.

O autor responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanecerá à disposição da Justiça.