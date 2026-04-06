Roberto Cidade indica manutenção do secretariado ao assumir governo interino

O deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) foi empossado governador interino do Amazonas neste domingo (5/4), em Manaus, após a renúncia do governador Wilson Lima e do vice-governador Tadeu de Souza, que irão disputar cargos eleitivos em outubro.

Durante coletiva d eimprensa após a posse, Cidade indicou que, neste primeiro momento, não deve promover mudanças imediatas no secretariado, priorizando a continuidade da gestão. Segundo ele, o foco inicial será garantir o funcionamento da máquina pública e a estabilidade administrativa.

“Quando falo em fazer a máquina do governo funcionar, é dar continuidade ao que já vem sendo feito. Precisamos entender o que é prioridade agora, manter os projetos aprovados e garantir que os serviços continuem chegando à população”, afirmou.

O governador interino também destacou que o momento exige cautela diante do cenário político e da proximidade do período eleitoral.

“Agora é hora de ter tranquilidade, responsabilidade e manter a governabilidade, sempre pensando no mais importante, que é o povo”, disse.

Cidade ressaltou ainda que pretende conduzir uma transição organizada nos próximos dias, com atenção tanto à capital quanto ao interior do estado.

“Manaus precisa do nosso apoio, assim como os municípios do interior. Vamos trabalhar para que tudo continue funcionando e para fazer um bom trabalho à frente do governo”, completou.

A posse ocorre em meio a um cenário político atípico no Amazonas, marcado pela saída simultânea de governador e vice, o que levou à assunção interina do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nos próximos dias, o novo governador terá como uma das principais tarefas a condução do processo que levará à eleição indireta para escolha de quem irá concluir o mandato até janeiro de 2027.

Fonte: Onda digital