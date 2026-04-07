Homem é preso após roubar e agredir ex-namorada PcD em Itacoatiara

Um homem de 21 anos foi preso após roubar e agredir a ex-namorada, de 40 anos, que é pessoa com deficiência (PcD), em Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus. A prisão em flagrante ocorreu no domingo (5/4), no bairro Eduardo Braga, pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara.

Crime aconteceu na residência da vítima

De acordo com a delegada Renata Viana, a ação teve início após a vítima, acompanhada de sua representante legal, comparecer à delegacia informando que havia acabado de ser agredida pelo ex-companheiro.

“Ele invadiu a residência, tentou roubar objetos e passou a esganar a vítima, ameaçando-a de morte. É usuário de drogas e já tem histórico de invadir a casa da ex-companheira”, explicou a delegada.

Histórico de violência e ameaças

A representante legal da vítima relatou que o suspeito já havia invadido sua residência em outra ocasião, ameaçando tanto ela quanto sua filha adolescente. “O homem se aproveita da vulnerabilidade da ex-companheira para cometer crimes. Em registros anteriores, ele chegou a levar quase todos os móveis e eletrodomésticos da vítima, restando apenas a cama”, detalhou Renata Viana.

Prisão e procedimentos legais

Diante da gravidade do caso, a equipe policial foi até a residência do suspeito no bairro Eduardo Braga, onde ele foi autuado em flagrante e conduzido à unidade policial.

O homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, responderá pelo crime de roubo e permanece à disposição da Justiça.

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