Cão ‘Xerife’ encontra maconha avaliada em R$ 590 mil escondida em botijões de gás em Coari

O cão farejador ‘Xerife’ da Polícia Militar encontrou um carregamento de drogas avaliado em cerca de R$ 590 mil, na madrugada de segunda-feira (06), nas proximidades do município de Coari, no interior do Amazonas.

Ao todo, foram apreendidos 29,5 kg de maconha do tipo skunk, após o “Xerife” indicar a presença do material escondido em botijões de gás durante a abordagem a embarcação F/B Leão de Judá X.

A apreensão ocorreu por volta das 3h30, durante a abordagem ao barco que partiu de Tefé com destino a Manaus. Durante a revista no convés, o cão farejador sinalizou a presença de substâncias suspeitas em três botijões de gás. Ao abrirem os recipientes, os agentes encontraram 30 tabletes de maconha, resultando em um prejuízo significativo para o crime organizado.

Após a apreensão, as drogas foram levadas para a delegacia da Polícia Civil que funciona na base, onde o caso segue sob investigação.