Foragido da Justiça é preso em Tefé durante ação da PM; suspeito teria ligação com facção criminosa

Na manhã desta segunda-feira (3), um homem identificado pelas iniciais W.L.L., de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento no município de Tefé, no interior do Amazonas. De acordo com informações da guarnição, contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto.

A prisão ocorreu por volta das 10h30, na Rua Portugal, durante patrulhamento de rotina. Os policiais avistaram o homem em atitude suspeita e realizaram a abordagem.

Após a busca pessoal, foi confirmada a existência do mandado judicial. Em seguida, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi cientificado de seus direitos constitucionais.

O indivíduo, que segundo a polícia seria ligado à facção criminosa Comando Vermelho, foi conduzido à 5ª Delegacia Regional (5ª DR), onde foi apresentado sem hematomas ou escoriações ao delegado plantonista, para os procedimentos legais cabíveis.

A operação reforça o trabalho da Polícia Militar no cumprimento de mandados de prisão e no combate à criminalidade em Tefé e demais municípios do interior amazonense.