Foragido desde 2022, “Billy do Compaj” é capturado pela Polícia Civil em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na noite desta segunda-feira (05/01), Jeanderson Nogueira, de 33 anos, conhecido como “Billy do Compaj” e apontado como criminoso de alta periculosidade. A captura ocorreu nas proximidades do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus, durante uma operação policial.

Billy estava foragido desde 19 de julho de 2022, quando fugiu do Hospital Adriano Jorge, para onde havia sido levado a fim de realizar um procedimento médico. Na ocasião, ele teria usado lençóis amarrados para descer pela janela do andar em que estava internado, aproveitando um momento de ausência de vigilância.

Suspeito responde por diversos crimes

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o suspeito responde a pelo menos dez processos criminais, incluindo homicídio, roubo, tráfico de drogas, furto e porte ilegal de arma de fogo.

As investigações apontam ainda o envolvimento direto de Billy em ao menos 18 homicídios relacionados ao tráfico de drogas na capital amazonense.

A Polícia Civil informou também que Jeanderson é irmão de Francisco Diego dos Anjos, conhecido como “Dieguinho”, com quem teria ligação em um grupo criminoso investigado por mais de 30 homicídios em Manaus.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado a uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que mais detalhes da operação devem ser divulgados em coletiva.

Fonte: Onda Digital