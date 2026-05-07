Mesmo proibido, homem tenta se aproximar da filha e acaba preso em Juruá; entenda

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas no município de Juruá, suspeito de descumprir medida protetiva em favor da ex-companheira, de 27 anos, e da filha do casal, de apenas 5 anos.

Segundo a polícia, o suspeito já possuía histórico de violência doméstica e perseguição contra a mulher.

Tentativa de aproximação

De acordo com as investigações, o homem estava dentro de um carro estacionado próximo à residência da ex-companheira, no bairro Tancredo Neves 2, quando teria pedido a uma criança que chamasse sua filha.

A menina foi até a casa informar que o pai estava no local querendo vê-la, mas a mãe decidiu não permitir o contato.

Vídeo ajudou nas investigações

Após o suspeito deixar a área, a mulher registrou em vídeo a presença dele nas proximidades da residência e procurou as autoridades.

Com base nas informações apresentadas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.

Prisão realizada

O homem foi localizado e preso no Centro Cultural do município. Ele foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: AM POST