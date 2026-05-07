Suspeito de agressão é preso com drogas e celulares sem nota fiscal no bairro Abial, em Tefé

Na tarde desta quarta-feira (7), uma ação conjunta da Polícia Militar do Amazonas resultou na prisão em flagrante de um homem de 29 anos, suspeito de envolvimento em um caso de lesão corporal e tráfico de entorpecentes no bairro Abial. A ocorrência foi registrada por volta das 15h, após denúncia recebida pelo 190 informando que os autores das agressões contra um jovem de 18 anos estariam escondidos em uma residência localizada na Rua 10 de Maio.

De acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), o comandante da unidade, major André Rocha, determinou que a guarnição do Tático Móvel, juntamente com a equipe do PPO-01, se deslocasse imediatamente até o endereço denunciado para averiguar a situação.

Ao chegarem no local, os policiais realizaram buscas na residência e localizaram apenas um dos suspeitos, identificado pelas iniciais R.L.N., conhecido pelo apelido de “Bobó”. Durante revista no imóvel, autorizada pelo proprietário da residência, os policiais encontraram uma porção média de substância aparentando ser pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 33 gramas, além de uma trouxinha de suposta maconha do tipo skank e dois aparelhos celulares da marca Motorola sem nota fiscal.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal e tráfico de entorpecentes. Conforme a polícia, ele foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado à autoridade policial competente para os procedimentos cabíveis.

A vítima das agressões, identificada pelas iniciais E.T. dos S., de 18 anos, teve o caso registrado pela polícia. Não houve testemunhas apresentadas na ocorrência.

Segundo a PM, o acusado foi entregue na delegacia com sua integridade física e moral preservadas.