Polícia apreende 600 quilos de maconha tipo skunk após confronto entre piratas no Rio Solimões

Uma operação policial realizada no município de Jutaí (AM) resultou na apreensão de aproximadamente 600 quilos de maconha tipo skunk, avaliados em mais de R$ 12 milhões. A ação ocorreu na tarde da última sexta-feira (18), nas proximidades da Boca da Ressaca Grande, no Rio Solimões.

De acordo com informações repassadas pela guarnição de serviço, por volta das 12h30, a equipe recebeu uma denúncia via Linha Direta sobre tiroteios ocorridos entre grupos de piratas dois dias antes, naquela mesma região. O informante relatava que o local dos confrontos poderia conter vestígios da disputa e materiais abandonados.

Diante das informações, a guarnição solicitou apoio da Força Tática, sob o comando do sargento PM J. Santos, e as equipes seguiram em deslocamento até o ponto indicado.

Por volta das 14h30, os policiais chegaram ao local e observaram marcas de lancha à beira do barranco. Durante a varredura na área, foram encontrados 17 sacos de fibra preta contendo 602 tabletes de entorpecente, com características de maconha tipo skunk, totalizando cerca de 600 quilos.

Nenhum suspeito foi localizado, apesar das buscas realizadas na região. O material apreendido foi transportado para a sede do município e apresentado no 56º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Renato Alves, para os procedimentos cabíveis.

Segundo a polícia, a apreensão representa um prejuízo estimado de R$ 12.040.000,00 ao tráfico de drogas na região. As investigações continuam para identificar os envolvidos e apurar se o carregamento pertence a grupos criminosos que atuam na rota fluvial do Rio Solimões.