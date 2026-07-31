VÍDEO: Homem é preso por estuprar enteada e espancar esposa grávida até causar parto prematuro no AM

Um homem de 37 anos foi preso preventivamente por estuprar a própria enteada, de 13 anos, e espancar a esposa grávida, de 36. A prisão foi realizada na quarta-feira (29) no município de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus) em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Amazonas.

A investigação contra o acusado teve início após o Conselho Tutelar do município receber denúncias sobre a rotina de terror vivida pelas vítimas e acionar as forças de segurança.

Abusos desde os 9 anos e parto prematuro

De acordo com as apurações policiais, o homem morava com as vítimas e impunha um histórico constante de agressões físicas e psicológicas no ambiente doméstico. A adolescente de 13 anos vinha sendo submetida a abusos sexuais e ameaças por parte do padrasto desde quando tinha apenas 9 anos de idade.

A violência da qual o homem é acusado também atingiu níveis extremos contra a companheira. Durante o período em que a mulher estava grávida, ela foi espancada com tanta violência pelo agressor que sofreu complicações graves e acabou entrando em trabalho de parto prematuro.

Captura na zona rural

Diante da gravidade dos relatos e das provas colhidas pela equipe de investigação, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva para garantir a integridade das vítimas.

Os agentes localizaram e capturaram o suspeito na comunidade Santa Cruz, localizada na zona rural de Presidente Figueiredo. Ele foi conduzido à sede do distrito policial, onde foi autuado pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, permanecendo trancado à disposição do Poder Judiciário.