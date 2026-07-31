Trabalhador é torturado por piratas dos rios e aparece coberto de ferimentos no Amazonas

Um trabalhador, cuja identidade não foi divulgada, foi vítima de um ataque atribuído a criminosos conhecidos como “piratas dos rios” na quarta-feira (29), em um trecho do Rio Solimões, nas proximidades do município de Jutaí, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, o homem foi rendido pelos criminosos e sofreu uma série de agressões durante a ação.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do ataque nem sobre o que teria motivado a violência.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima apenas de roupa íntima, exibindo diversas lesões pelo corpo.

As imagens evidenciam a gravidade das agressões, com marcas em diferentes partes da pele, indicando a violência sofrida durante o ataque.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação ou prisão dos responsáveis pelo crime.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias do ataque e identificar os envolvidos.