Dois jovens são mortos a tiros em Tabatinga; Polícia Civil investiga casos

Marco Antônio Cruz Teixeira, de 32 anos, foi encontrado morto com um tiro na nuca na Estrada do INCRA, próximo à ponte, em Tabatinga, interior do Amazonas, nesta quinta-feira (30).

A vítima foi encontrada por populares, que acionaram a polícia. Até o momento não há informações sobre a autoria do crime.

Na comunidade Monte Carmelo, também em Tabatinga, Tiago Pereira Rodrigues, de 18 anos, foi atingido por um disparo no peito. O jovem chegou a ser socorrido por familiares, mas não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar.

Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis.