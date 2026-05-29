Deputado Wilker Barreto classifica gestão da saúde no Amazonas como “uma das piores da SES-AM”

O deputado estadual Wilker Barreto (PSD) usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (28) para comentar a exoneração da secretária de Estado de Saúde do Amazonas, Nayara Maksoud.

Na publicação, o parlamentar classificou a gestão da ex-secretária como “uma das piores gestões que já passaram pela Secretaria de Estado da Saúde”.

Críticas à gestão

Segundo Wilker, a administração da pasta foi marcada por atrasos salariais de médicos, enfermeiros, técnicos, fornecedores e funcionários terceirizados.

“Agora, esse é o momento para reabrir o diálogo urgente e construir soluções, além da retomada imediata do pagamento dos serviços de saúde”, afirmou o deputado em nota.

O parlamentar também citou problemas enfrentados por pacientes em hospitais e unidades de saúde do interior do estado.

Luta pelos profissionais da saúde

Durante meses, Wilker Barreto utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para denunciar irregularidades em contratos da saúde pública, atrasos no pagamento de profissionais e a falta de transparência na gestão da SES-AM.

O deputado também criticou a ausência de diálogo da ex-secretária Nayara Maksoud com o Parlamento Estadual. Segundo Wilker, diversos questionamentos feitos por ele ao longo da gestão não foram respondidos pela titular da pasta.

Cobrança por transparência

Wilker Barreto afirmou que seguirá fiscalizando a área da saúde e cobrando transparência do Governo do Amazonas.

“Seguirei firme na fiscalização, cobrando transparência e trabalhando para que a saúde do Amazonas volte a ter dignidade e prioridade”, disse.

Nota na íntegra

“A saúde do Amazonas se despede hoje de uma das piores gestões que já passaram pela Secretaria de Estado da Saúde. A saída da ex-secretária Nayara Maksoud representa o encerramento de um ciclo desastroso para a saúde pública do nosso Estado, marcado por atrasos salariais de médicos, enfermeiros, técnicos, fornecedores e funcionários terceirizados.

Como deputado estadual, sempre denunciei os problemas enfrentados pela população amazonense e cobrei respostas diante do caos vivido em hospitais e unidades do interior.

Agora, esse é o momento para reabrir o diálogo urgente e construir soluções, além da retomada imediata do pagamento dos serviços de saúde. Seguirei firme na fiscalização, cobrando transparência e trabalhando para que a saúde do Amazonas volte a ter dignidade e prioridade.”

A nota foi publicada nesta quinta-feira (28), pelo Instagram do Deputado.