Veja quem são os pré-candidatos ao Governo e ao Senado no Amazonas

O cenário político do Amazonas para as eleições de 2026 começa a se consolidar com a definição de nomes que devem disputar o Governo do Estado e vagas no Senado Federal. Entre lideranças tradicionais, parlamentares em exercício e novos nomes, os partidos já articulam estratégias e alianças.
O quadro de pré-candidaturas ainda pode sofrer alterações até o período das convenções partidárias, quando os nomes serão oficialmente confirmados para as eleições de 2026.
Governo do Amazonas
- David Almeida (Avante)
O ex-prefeito de Manaus deixou o comando do Executivo municipal para disputar o Governo do Amazonas. A renúncia foi oficializada no fim de março, durante cerimônia na Câmara Municipal de Manaus, em cumprimento à legislação eleitoral, que exige o afastamento de ocupantes de cargos públicos. Com isso, o então vice-prefeito Renato Junior assumiu a Prefeitura de forma definitiva.
David Almeida tem uma trajetória consolidada na política amazonense. Foi eleito deputado estadual por três mandatos consecutivos (2006, 2010 e 2014), chegando à presidência da Assembleia Legislativa no biênio 2017/2018. No mesmo período, assumiu interinamente o Governo do Estado. Ainda em 2017, disputou o governo e ficou em terceiro lugar. Em 2020, foi eleito prefeito de Manaus e, em 2024, garantiu a reeleição com mais de 576 mil votos.
David Almeida. — Foto: Divulgação