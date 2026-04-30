Veja quem são os pré-candidatos ao Governo e ao Senado no Amazonas

David Almeida tem uma trajetória consolidada na política amazonense. Foi eleito deputado estadual por três mandatos consecutivos (2006, 2010 e 2014), chegando à presidência da Assembleia Legislativa no biênio 2017/2018. No mesmo período, assumiu interinamente o Governo do Estado. Ainda em 2017, disputou o governo e ficou em terceiro lugar. Em 2020, foi eleito prefeito de Manaus e, em 2024, garantiu a reeleição com mais de 576 mil votos.