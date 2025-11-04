Abertura oficial da Copa da Floresta Delas será nesta quinta-feira em Borba no AM

A primeira edição da Copa da Floresta Delas marca um momento histórico para o futebol feminino amazonense. A abertura oficial da competição, será o município de Borba (distante 155 km de Manaus) nesta quinta (6), a partir das 16h e às 16h30 inicia o jogo entre a seleção da casa e Manicoré, no Estádio Gerdilson Bentes, conhecido como Jabotão.

A Copa da Floresta Delas é uma realização da Federação Amazonense de Futebol (FAF) dentro da gestão “A Floresta é a Bola da Vez”, que leva o futebol para todos os cantos do estado. O campeonato feminino chega para fortalecer a presença das mulheres no esporte, ampliar o acesso à prática esportiva e revelar novos talentos no interior. Para a diretora de Futebol Feminino da FAF, Alessandra Campelo, a Copa da Floresta Delas representa um marco na valorização do futebol feminino no Amazonas.

“Mais do que uma competição, a Copa da Floresta Delas é um movimento de afirmação e reconhecimento. Cada jogadora que entra em campo carrega o símbolo da força da mulher amazonense e o desejo de transformar o futebol do interior. Estamos criando um legado que vai inspirar meninas, fortalecer o trabalho das seleções municipais e mostrar que o futebol feminino do Amazonas é forte, presente e cheio de talento”, destacou.

O presidente da FAF, Ednailson Rozenha, também ressaltou o papel da competição na democratização do futebol e na inclusão das mulheres no esporte: “A Copa da Floresta Delas é o reflexo do nosso compromisso em democratizar o futebol e abrir caminhos para todos os talentos da floresta. É uma competição que nasce grande, com propósito e com o coração voltado às mulheres que fazem do esporte uma ferramenta de mudança social. Em cada município, vemos histórias, sonhos e dedicação, e é isso que torna essa jornada tão especial. O futebol feminino do Amazonas está pronto para escrever um novo capítulo da sua história”, afirmou.

A competição será disputada em formato regionalizado. As 43 seleções foram divididas por regiões e chaves, e cada sede recebe suas partidas classificatórias. As equipes jogam entre si em sistema de pontos corridos, com vitórias valendo três pontos e empates um ponto.

A seleção que somar o maior número de pontos em cada chave avança para a decisão regional. As campeãs de cada região se classificam para a fase final, que reunirá as melhores seleções de cada grupo em busca do título da primeira edição da Copa da Floresta Delas. A final está prevista para o dia 22 de novembro.

