Durante aniversário da cidade, Tapauá recebe novas viaturas policiais

Durante visita ao município de Tapauá, a 449 km de Manaus, nesta quinta-feira (18), o governador Wilson Lima entregou novas viaturas à Polícia Militar e à Polícia Civil, reforçando a segurança local e celebrando os 70 anos da cidade. A ação integra o plano do Governo do Amazonas de fortalecer a segurança pública, especialmente no interior do estado.

Viaturas modernas com tecnologia embarcada

As novas viaturas modelo S10 contam com tecnologia de ponta, interligadas ao sistema Paredão, permitindo a identificação rápida de veículos roubados ou furtados. Além disso, o sistema garante maior agilidade no monitoramento e nas operações policiais.

Reforço no policiamento de Tapauá

Segundo o comandante da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), capitão Rildo Costa, as viaturas vão melhorar o policiamento ostensivo no município, garantindo segurança para os agentes e para a população.

“Com essas viaturas novas, de alta tecnologia, tem ajudado bastante no policiamento motorizado em todos os bairros de Tapauá, o que tem gerado uma sensação de segurança na população”, afirmou o comandante.

Programa Amazonas Mais Seguro

O investimento faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, que desde 2019 já aplicou mais de R$ 457 milhões na compra de veículos, equipamentos e tecnologias para as forças de segurança.

As viaturas do sistema Paredão possuem câmeras acopladas que realizam leitura automática de placas e transmitem imagens em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Com isso, é possível identificar veículos com restrições, monitorar áreas estratégicas e oferecer suporte direto a operações em andamento, aumentando a prevenção e a rapidez nas respostas policiais.