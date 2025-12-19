Sistema de reconhecimento facial ajuda prender 24 foragidos da Justiça em Manaus

O Sistema de Reconhecimento Facial Paredão auxiliou a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) na prisão de 24 foragidos da Justiça nos últimos dez dias, durante o reforço no policiamento em toda a capital. Somente nas últimas 24 horas, cinco procurados foram identificados pelas câmeras instaladas no Centro de Manaus e na zona leste da cidade.

Entre os presos nas últimas horas, três eram procurados por roubo, um por tráfico de drogas e outro por homicídio, com mandado expedido pela Comarca de Iranduba. Quatro homens e uma mulher foram localizados após a identificação automática feita pelo sistema.

Assim que os suspeitos foram reconhecidos pelo Paredão, as informações foram repassadas às equipes policiais que atuam nas áreas monitoradas. As abordagens e prisões ocorreram de forma imediata.

As regiões onde os foragidos foram capturados estão com policiamento reforçado, como parte da operação Natal Mais Seguro, coordenada pela Polícia Militar do Amazonas.

Após as prisões, todos os detidos foram encaminhados ao 1º e ao 14º Distritos Integrados de Polícia (DIP), onde passaram pelos procedimentos legais.