Agiota é preso com 47 cartões bancários e mais de R$ 17 mil em Itacoatiara

Um homem de 33 anos, apontado como agiota, foi preso com diversos cartões bancários, mais de R$ 17,7 mil em espécie e aparelhos eletrônicos durante uma ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), realizada nesta terça-feira (30/12), no município de Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus.

A operação foi conduzida pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, que cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, apontado como agiota na cidade e também investigado por homicídio. No local, os policiais encontraram 47 cartões bancários em nome de terceiros, além de celulares, notebook e dinheiro em espécie, materiais que podem estar ligados à prática de agiotagem.

Segundo o delegado Lázaro Mendes, a medida cautelar foi autorizada no contexto da investigação sobre a morte de um jovem de 22 anos, atingido por vários disparos de arma de fogo no dia 31 de outubro, nas proximidades de sua residência, no bairro São Jorge. As investigações continuam, e todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para análise.