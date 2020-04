AM tem 1.554 casos confirmados de coronavírus e 106 óbitos

O Amazonas tem 70 novos casos confirmados de Covid-19. Agora, o total é de 1.554 infectados no estado. Os dados foram informados em coletiva online pelo Governo na tarde desta quarta-feira (15).

Do total, 1.350 casos em Manaus e 204 no interior do Amazonas, sendo 111 em Manacapuru, 15 em Itacoatiara, 14 em Iranduba, 11 em Parintins, 10 em Santo Antônio do Içá, 9 em São Paulo de Olivença, 9 em Tonantins, 6 em Presidente Figueiredo, 3 em Tabatinga, 3 em Anori, 2 em Careiro Castanho, 2 em Careiro da Várzea, 2 em Lábrea, 2 em Novo Airão, 2 em Tefé, 1 em Anamã, Boca do Acre e Manicoré, cada.

Dos pacientes, 1.114 estão em isolamento social e 194 estão fora do período de transmissão. Ainda há 579 internados, sendo 140 confirmados para coronavírus, com 70 em leitos clínicos e 70 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Já outros 439 pacientes estão internados com suspeita da doença, sendo 339 em leitos clínicos e 105 em UTI. No total, há 175 pacientes em UTI na rede pública e privada.

O AM também tem 132 óbitos notificados, sendo 106 confirmados para Covid-19 (92 em Manaus e 14 no interior – seis em Manacapuru, três em Parintins, um em Iranduba, Careiro Castanho, Novo Airão, Tefé e Manicoré, cada). Além disso, houve 17 óbitos descartados e oito estão em investigação.

A letalidade da doença é de 6.8%. Ainda há 700 amostras em investigação no Lacen. Do número de pacientes confirmados com o vírus, três são crianças e outras oito estão em investigação.