Amazonas confirma 10 casos de sarampo na tríplice fronteira

Amazonas registrou dez casos confirmados de sarampo na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia entre 1º de setembro e 6 de outubro. Os dados constam em boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

No período, foram contabilizadas 26 notificações. Além dos dez casos confirmados, cinco foram descartados e 11 permanecem sob investigação. Até o momento, não houve registro de mortes ou necessidade de internação.

Casos por município de diagnóstico e de residência

Entre os diagnósticos confirmados, três ocorreram em Benjamin Constant e sete em Tabatinga. Considerando o município de residência, uma pessoa vive em Benjamin Constant, duas em Tabatinga e outras sete no Peru.

Perfil dos pacientes e situação vacinal

A maioria dos pacientes não havia recebido vacinação contra o sarampo: nove dos dez casos confirmados não estavam imunizados.

Os pacientes têm idades variadas, desde menores de 1 ano até adultos de 20 a 29 anos. Do total, sete casos são de pessoas do sexo masculino e três do sexo feminino.