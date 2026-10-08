Kelly Barbosa celebra 29.304 votos em Tefé após eleição de Plínio Valério para novo mandato no Senado

Primeira suplente do senador reeleito, primeira-dama de Tefé afirma que resultado aumenta responsabilidade e reforça compromisso com o município e o interior do Amazonas

A primeira-dama de Tefé e primeira suplente do senador reeleito Plínio Valério (PSDB), Kelly Barbosa, celebrou a votação obtida pelo parlamentar no município durante as eleições realizadas no último fim de semana. Em Tefé, Plínio recebeu 29.304 votos, correspondentes a 40,33% dos votos válidos.

O resultado, segundo Kelly, representa uma demonstração de confiança dos eleitores e também amplia a responsabilidade de continuar trabalhando em favor do município e de outras cidades do interior do Amazonas.

“São 29.304 votos em Tefé que representam confiança, mas também responsabilidade. A gente recebe esse resultado com muita gratidão e com a certeza de que precisamos continuar trabalhando pelo nosso povo”, afirmou Kelly.

Com a reeleição de Plínio Valério, Kelly passa a ocupar a primeira suplência do mandato. Para ela, a posição também poderá contribuir para aproximar as demandas dos municípios do interior das articulações realizadas em Brasília.

“A suplência será uma ponte. Quero estar junto ao senador Plínio, ajudando a buscar recursos e investimentos para Tefé e para os municípios do interior. O nosso compromisso é continuar levando a voz da nossa região para Brasília”, destacou.

Kelly também agradeceu aos eleitores que participaram da campanha e ressaltou que o resultado encerra um ciclo eleitoral, mas inicia uma nova etapa de trabalho.

“Quero agradecer a cada pessoa que esteve conosco, que acreditou e que participou dessa caminhada. Agora é olhar para frente e transformar essa confiança em trabalho, buscando resultados para Tefé e para o nosso interior”, disse.

Plínio Valério foi reeleito senador pelo Amazonas e seguirá no Senado Federal para um novo mandato. Kelly Barbosa integra a chapa como primeira suplente.