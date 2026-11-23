A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), registrou 572 Boletins de Ocorrência (BO) relacionados a queimadas e crimes contra o meio ambiente, entre janeiro e novembro deste ano, em todo o Estado. Autazes, Boca do Acre e Apuí lideram o ranking dos municípios com o maior número de registros.

Segundo dados da especializada, Manaus registrou 251 ocorrências. Desse total, 157 estão relacionadas a crimes envolvendo poluição, entre eles poluição atmosférica e poluição de qualquer natureza que resulte em danos à saúde humana. Os casos de desmatamento somaram 67 registros, incluindo destruição ou danos a florestas preservadas. E 27 ocorrências estão relacionadas a incêndios em vegetação, incluindo destruição ou danos a florestas preservadas.

Conforme os dados do Relatório Técnico-Estatístico do Sistema Nacional de Procedimentos Policiais Eletrônicos (Sinesp-PPE), no interior do estado, foram registrados 321 casos. Desse total, 147 envolvem incêndios em florestas ou lavouras, 112 estão relacionados a incêndios em áreas preservadas e 16 correspondem a crimes ambientais, além de outros registros que completam o total.

Entre os municípios do interior, Autazes aparece em primeiro lugar, com 66 ocorrências, seguido por Boca do Acre, com 29; Apuí, com 25; Careiro Castanho, com 15; e Humaitá, com 14.

(Fotos: Lyandra Peres e Divulgação/PC-AM)

Em relação às prisões, foram realizadas quatro na capital. Nos municípios do interior, foram formalizados 47 procedimentos policiais, entre eles 28 inquéritos policiais, 15 autos de prisão em flagrante e quatro termos circunstanciados de ocorrência.

Fiscalização e monitoramento

Diante desse cenário, o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Henrique Brasil, destaca que a instituição tem intensificado as ações repressivas, com foco na identificação dos autores das queimadas, que, em muitos casos, são provocadas de forma criminosa e com objetivos específicos.

“A Polícia Civil tem atuado de maneira repressiva, não apenas aguardando apresentações ou o recebimento de informações para apurar as queimadas. Estamos indo às ruas, campos e áreas de mata para identificar focos de incêndio e elementos que possam levar à autoria. Percebemos que muitos desses casos são incêndios criminosos, provocados para abrir áreas de lavoura e até mesmo para desmatamento”, afirmou o diretor do DPI.

Segundo a autoridade policial, a média é de três ocorrências por dia. As ações de fiscalização e investigação são direcionadas, principalmente, aos municípios do interior com maior número de registros, como Autazes e Boca do Acre.

“Com o apoio das forças de segurança, temos intensificado as ações nos municípios com maior número de ocorrências de queimadas. O DPI também realiza o monitoramento diário para identificar novos focos de incêndio e acompanhar os procedimentos investigativos”, explicou o delegado.

Operações integradas

Como parte das estratégias de combate às queimadas, a PC-AM participa de operações conjuntas com outros órgãos para combater os incêndios no estado. A delegada Elizabeth de Paula, gestora da Dema, explica que as altas temperaturas e o tempo seco, associados aos efeitos do El Niño e às mudanças climáticas, favorecem a propagação dos incêndios e podem ser aproveitados por criminosos para atingir grandes áreas.

Entre as iniciativas está a Operação Tamoiotatá, que reúne o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a Polícia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb/PMAM), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), entre outros órgãos.

“A operação é realizada a cada 20 dias, de forma integrada, e tem como objetivo combater o desmatamento ilegal, a extração irregular de madeira e a grilagem de terras. Nesta fase, o foco são as queimadas registradas em diversos municípios. Também reforçamos a importância da participação da população, pois os incêndios provocam impactos que atingem a todos”, ressaltou a delegada.

A delegada reforça que as denúncias da população são fundamentais para identificar os responsáveis pelas queimadas e combater os incêndios criminosos.

“É um problema de toda a sociedade. Se não contarmos com a participação de todos, nós mesmos sofreremos as consequências, principalmente na saúde pública. Por isso, reforçamos a importância da denúncia, mesmo quando o responsável é um vizinho ou até mesmo um parente”, destacou a gestora da Dema.

Denúncias

A Dema orienta que as denúncias de queimadas e incêndios criminosos sejam registradas na sede da especializada, na rua Paul Adam, conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus, ou na delegacia mais próxima.

As denúncias também podem ser feitas pelos telefones (92) 3667-7741, disque-denúncia da Dema; 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM); e 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Outra opção é a Delegacia Virtual (Devir), pelo endereço eletrônico: http://delegaciavirtual.sinesp.gov.br.