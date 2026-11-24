Três homens foram presos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no domingo (22/11), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Tefé, município localizado a 523 quilômetros de Manaus. Entre os detidos, um tinha mandado de prisão em aberto. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam entorpecentes, uma arma de fogo, munições, dinheiro e diversos equipamentos eletrônicos.

A ação foi realizada por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), após uma denúncia anônima informar que dois homens estariam comercializando drogas em uma residência localizada na rua Vitória, no bairro Santa Luzia.

Durante as primeiras diligências, os policiais abordaram um homem que estava com uma porção de pasta-base de cocaína. Questionado pela equipe, ele informou que havia comprado o entorpecente de um dos suspeitos na mesma rua.

Com as informações, os militares seguiram até o endereço indicado e encontraram um dos homens próximo a uma mesa onde estavam drogas e dinheiro. Ao perceber a chegada da polícia, ele tentou fugir, mas foi alcançado nos fundos do quintal. Outro suspeito também tentou escapar, mas acabou contido pela equipe.

Drogas, arma e equipamentos apreendidos

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram três invólucros e seis porções de pasta-base de cocaína, duas balanças de precisão, oito aparelhos celulares, uma pistola calibre 9 milímetros, munições e R$ 3.810 em dinheiro.

Também foram apreendidos:

Uma caixa de som JBL, modelo Boombox;

Duas caixas de som amplificadas de grande porte;

Duas televisões;

Um notebook;

Um aparelho DVR;

Papelotes de seda;

Sacolas utilizadas para embalar entorpecentes;

Um dichavador, acessório utilizado para triturar ervas.

Após a ocorrência, os três homens foram conduzidos, juntamente com todo o material apreendido, à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram apresentados para os procedimentos legais.

Como denunciar

A Polícia Militar orienta que a população denuncie atividades criminosas por meio dos telefones 190 e 181. O número 190 atende ocorrências policiais, enquanto o 181 recebe denúncias sobre crimes, como tráfico de drogas, pessoas foragidas e porte ilegal de armas. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.