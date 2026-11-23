A Justiça Federal da 1ª Região publicou no Diário Oficial da União (DOU) o resultado final do processo seletivo para preencher vagas nas novas subseções judiciárias de Tefé e Humaitá, no Amazonas. Os editais saíram na Seção 3 do DOU desta segunda-feira (23/11).
Os dois editais trazem as listas de candidatos aprovados no VIII Concurso Público do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Eles foram assinados pela diretora-geral da Secretaria do TRF-1, a juíza federal Dayse Starling Motta. As vagas são de cargos criados pela Lei 15.401, de 5 de maio de 2026, que prevê duas novas varas federais, uma em cada município.
Os cargos em disputa são para Analista Judiciário, Área Judiciária; Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal; Técnico Judiciário, Área Administrativa e Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Agente de Polícia Judicial.
Candidatos aparecem em cada lista
|Cargo
|Tefé
|Humaitá
|Analista Judiciário
|65
|67
|Oficial de Justiça Avaliador Federal
|28
|28
|Técnico Judiciário (Administrativa)
|83
|81
|Agente de Polícia Judicial
|19
|20
As listas também trazem a classificação separada para candidatos com deficiência (PcD), negros e indígenas. A maior parte dos candidatos concorre a partir de Manaus. Há também candidatos de Tabatinga.
As regras para quem foi aprovado são ficar pelo menos um ano na subseção, contado a partir do exercício. Nesse período, não pode haver remoção, redistribuição ou cessão para outro órgão; arcar com os próprios custos. O TRF-1 e a Seção Judiciária do Amazonas não pagam despesas decorrentes da escolha e sair das outras listas. Quem for nomeado por esses editais é excluído de todas as demais listas em que apareça.
Cada edital traz ainda uma relação de eliminados. A maioria foi eliminada por estar aprovada em outra localidade. Há também casos de desistência e de não aprovação no certame.
Como consultar
Os nomes completos e as classificações estão nos anexos dos editais, na Seção 3 do DOU de 23/11/2026. O edital de Tefé está na página 147. Os editais de abertura tinham os números 26055780/2026 (Tefé) e 26059825/2026 (Humaitá), publicados em 3 de novembro.