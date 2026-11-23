A Justiça Federal da 1ª Região publicou no Diário Oficial da União (DOU) o resultado final do processo seletivo para preencher vagas nas novas subseções judiciárias de Tefé e Humaitá, no Amazonas. Os editais saíram na Seção 3 do DOU desta segunda-feira (23/11).

Os dois editais trazem as listas de candidatos aprovados no VIII Concurso Público do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Eles foram assinados pela diretora-geral da Secretaria do TRF-1, a juíza federal Dayse Starling Motta. As vagas são de cargos criados pela Lei 15.401, de 5 de maio de 2026, que prevê duas novas varas federais, uma em cada município.

Os cargos em disputa são para Analista Judiciário, Área Judiciária; Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal; Técnico Judiciário, Área Administrativa e Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Agente de Polícia Judicial.

Candidatos aparecem em cada lista

Cargo Tefé Humaitá Analista Judiciário 65 67 Oficial de Justiça Avaliador Federal 28 28 Técnico Judiciário (Administrativa) 83 81 Agente de Polícia Judicial 19 20

As listas também trazem a classificação separada para candidatos com deficiência (PcD), negros e indígenas. A maior parte dos candidatos concorre a partir de Manaus. Há também candidatos de Tabatinga.

As regras para quem foi aprovado são ficar pelo menos um ano na subseção, contado a partir do exercício. Nesse período, não pode haver remoção, redistribuição ou cessão para outro órgão; arcar com os próprios custos. O TRF-1 e a Seção Judiciária do Amazonas não pagam despesas decorrentes da escolha e sair das outras listas. Quem for nomeado por esses editais é excluído de todas as demais listas em que apareça.

Cada edital traz ainda uma relação de eliminados. A maioria foi eliminada por estar aprovada em outra localidade. Há também casos de desistência e de não aprovação no certame.

Como consultar

Os nomes completos e as classificações estão nos anexos dos editais, na Seção 3 do DOU de 23/11/2026. O edital de Tefé está na página 147. Os editais de abertura tinham os números 26055780/2026 (Tefé) e 26059825/2026 (Humaitá), publicados em 3 de novembro.

lista aprovados