O influenciador digital Bruno Farias Frota, conhecido nas redes sociais como Bruno Frota Joias, de 28 anos, teria discutido com outro homem minutos antes de morrer a tiros durante o evento automotivo Zero Vírgula Zero, na tarde de domingo (22), no Centro de Convenções Sambódromo, em Manaus. Testemunhas relataram o possível desentendimento, mas a polícia ainda não confirmou se o episódio tem relação com o assassinato.

O influenciador morto no Sambódromo de Manaus participava do evento, que reuniu veículos equipados com grandes sistemas de som automotivo, conhecidos como paredões. Durante a programação, vários disparos provocaram pânico e correria entre os participantes.

Bruno recebeu vários tiros, principalmente na região da cabeça e do rosto, e morreu ainda no local. Enquanto algumas pessoas tentavam deixar o espaço, equipes da Polícia Militar chegaram para controlar a situação e isolar a área.

Testemunhas relatam discussão antes dos tiros

Segundo relatos de testemunhas, Bruno teria se envolvido em uma discussão com outro homem pouco antes dos disparos. No entanto, a Polícia Civil ainda não confirmou a identidade dessa pessoa nem esclareceu se o desentendimento motivou o crime.

Além disso, informações preliminares apontam que dois suspeitos teriam entrado no Sambódromo por uma área lateral, sem passar pelas barreiras de acesso do evento.

Essa informação também faz parte dos pontos que precisam de esclarecimento na investigação. Até o momento, as autoridades não confirmaram como os suspeitos entraram no local nem se houve falha no controle de acesso.

Últimos registros mostram influenciador no evento

Antes do assassinato, Bruno publicou stories no Instagram mostrando que estava no evento automotivo. As últimas publicações mostram o influenciador no Sambódromo, onde ocorreu o ataque.

Conhecido como Bruno Frota Joias, o homem tinha 28 anos e produzia conteúdo para as redes sociais. A morte ocorreu diante de participantes que acompanhavam a programação do Zero Vírgula Zero.

Polícia investiga o assassinato

Após os disparos, a Polícia Militar isolou a área e acionou equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que realizaram a perícia. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) conduz a investigação. Até o momento, a polícia não divulgou a identidade dos autores nem esclareceu a motivação do crime.

O caso do influenciador morto no Sambódromo de Manaus segue sob investigação.